Людям с низким иммунитетом посоветовали обезопасить себя от новых штаммов ковида | 360°

Здоровье 26 октября 2022, 15:40 Людям с низким иммунитетом посоветовали обезопасить себя от новых штаммов ковида

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Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал людям со сниженным иммунитетом остерегаться новых штаммов коронавируса, которые недавно были выявлены в России. Об этом написал RT.

Особенно осторожными следует быть людям в возрасте, которые имеют хронические заболевания.

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«Опасности нет, за исключением тех людей, у которых нарушен иммунитет. Это тяжело болеющие люди в зрелом возрасте, получающие снижающую иммунитет терапию, — вот им стоит опасаться», — добавил Жемчугов.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что в России выявили два новых варианта коронавируса.