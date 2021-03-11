Прошел год, как пандемия изменила привычную жизнь. За это время выяснилось, что помимо коронавируса бороться нужно и с его последствиями. Тем, кто уже переболел, получив антитела, стоит оценить свое самочувствие. Подробнее — в материале «360».

По словам московского педиатра Натальи Уклеиной, примерно две трети переболевших жалуются на головные боли, нарушение памяти и другие постковидные расстройства.

«У кого-то вкус, обоняние, которые долго не восстанавливаются, это поражение периферической нервной системы», — сказала она «360».

Также вирус способен вызывать поражение центральной нервной системы и проникать через гематоэнцефалический барьер, добавил медик.

Упадок сил, нарушение сна, головные боли, раздражительность, резкая смена настроения, панические атаки. Это самый распространенный эмоциональный коктейль, который описывают люди, поборовшие вирус.

Наталья Акмайкина, заболевшая COVID-19 восемь месяцев назад, в результате осложнений чуть не потеряла слух. А вскоре после выписки у нее начались проблемы со сном. Затем пришла усталость и подавленность.

«Ты превращаешься в озлобленного зомби, тебе хочется убивать и плакать — у меня вот такое было состояние», — рассказала девушка «360».

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Во время бесед с психологом она поняла, что внешние факторы ни при чем. Врачи установили, что в тяжелом эмоциональном состоянии Натальи помимо самой болезни были виноваты препараты, которыми ее лечили.

В первые месяцы пандемии медики экспериментировали, давали разные лекарства больным и следили за динамикой выздоровления. В итоге от одного из них, лекарства от малярии, у Натальи начались проблемы.

Сейчас это лекарство не используются для лечения COVID-19. Его эффективность так и не подтвердилась.

Заведующая отделением нейропсихологии в клинике «Медси» Юлия Чаплыгина отмечает, что переболевшему коронавирусом бывает трудно рассказать о своих проблемах.

Знакомым может казаться что человек, раздувает из мухи слона, рассказала врач. «Все с тобой в порядке, ты ведь уже здоровый», — говорят они.

Нужно помочь своему организму, который, спасибо ему, победил и выстоял, и вытравил из себя эту заразу благодаря собственным ресурсам и медицинской помощи. Очень полезно посетить того же невролога Юлия Чаплыгина завотделением нейропсихологии в клинике «Медси»

Невролог назначит препараты, которые помогут быстрее восстановиться, нормализовать сон, потому что он очень важен для хорошего самочувствия, добавила она в разговоре с «360».

Если после коронавируса появились слабость, раздражительность, проблемы с памятью или другие расстройства, то нужно помочь своему организму вернутся к прежней жизни. Как это сделать, подскажет врач.