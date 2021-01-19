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    19 января 2021, 13:17

    Летальность ковида в России снизилась в три раза

    Анатолий Минкин

    Количество смертей от коронавирусной инфекции в России с апреля снизилось в три раза. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
    Летальность ковида в России снизилась в три раза

    По словам министра, таких показателей удалось достигнуть благодаря выстроенным принципам единого подхода к терапии.

    «Это позволило нам фактически снизить летальность начиная с апреля до настоящего дня более чем в три раза», — процитировал Мурашко ТАСС.

    Глава Минздрава напомнил, что сегодня более миллиона пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции. В российских больницах развернули более 300 тысяч коек, из которых более 30 тысяч реанимационные.

    Мурашко добавил, что за работу в красных зонах медики получили выплаты на общую сумму 188 миллиардов рублей.

    За минувшие сутки в России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Это самый низкий прирост начиная с ноября. Количество летальных исходов увеличилось на 586 случаев. Всего с начала пандемии умерли 66 тысяч пациентов.

    Лидером по количеству зараженных во снова стал Санкт-Петербург. За сутки в Северной столице положительные тесты на коронавирус сдал 3281 человек. На втором месте расположилась Москва с результатом 3115 случаев. Замкнула тройку Московская область, где за сутки выявили 1072 случая заражения.