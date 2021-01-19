Летальность ковида в России снизилась в три раза

Количество смертей от коронавирусной инфекции в России с апреля снизилось в три раза. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По словам министра, таких показателей удалось достигнуть благодаря выстроенным принципам единого подхода к терапии.

«Это позволило нам фактически снизить летальность начиная с апреля до настоящего дня более чем в три раза», — процитировал Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава напомнил, что сегодня более миллиона пациентов проходят лечение от коронавирусной инфекции. В российских больницах развернули более 300 тысяч коек, из которых более 30 тысяч реанимационные.

Мурашко добавил, что за работу в красных зонах медики получили выплаты на общую сумму 188 миллиардов рублей.

За минувшие сутки в России выявили 21 734 новых случая заражения коронавирусом. Это самый низкий прирост начиная с ноября. Количество летальных исходов увеличилось на 586 случаев. Всего с начала пандемии умерли 66 тысяч пациентов.

Лидером по количеству зараженных во снова стал Санкт-Петербург. За сутки в Северной столице положительные тесты на коронавирус сдал 3281 человек. На втором месте расположилась Москва с результатом 3115 случаев. Замкнула тройку Московская область, где за сутки выявили 1072 случая заражения.