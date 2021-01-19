Количество новых случаев коронавируса в России оказалось минимальным с ноября

сВпервые с начала ноября 2020 года прирост числа заболевших COVID-19 за сутки оказался меньше 22 тысяч. За последние 24 часа выявлено 21 734 новых случая.

У 2440 из них (11,2%) болезнь протекала бессимптомно. Санкт-Петербург вышел на первое место по количеству заболевших — это 3281 человек. В Москве — 3115, в Подмосковье — 1072.

За сутки больше всего выздоровевших в российской столице (+ 4532), Санкт-Петербурге (+2259) и Московской области (+1498). Всего по России за последние 24 часа поправились 23 262 человека. Жертвами болезни стали 586 пациентов.

Общее число заражении с момента начала пандемии в России достигло 3 612 800. За это время выздоровели 3 002 026 человек, скончались 66 623. Проведено более 97 миллионов тестов для выявления COVID-19.

Российские власти обязали всех мобильных операторов сделать звонок на номер 122 бесплатным. Позвонив туда, человек может узнать интересующую его информацию о коронавирусе. Также операторы помогут связаться со скорой помощью, поликлиникой или другими службами.