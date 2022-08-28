Летальность коронавируса в мире снизилась в 15 раз

Летальность от COVID-19 в разных странах мира составляет 0,33%, по сравнениею с началом пандемии она снизилась в 15 раз, сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Его слова привел ТАСС.

«В некоторых странах летальность достигает 0,1%», — добавил эксперт.

Число подтвержденных случаев ковид в мире превысило 600 миллионов. Более половины из них приходятся на США, Индию, Францию, Бразилию, ФРГ, Британию, Южную Корею и Италию.

В осенне-зимний период ухудшается эпидемиологическая обстановка. Снова зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Однако специалисты призывают россиян не паниковать из-за начала сезона респираторных заболеваний.