Врач Онищенко посоветовал не переживать из-за новой вспышки коронавируса

Количество случаев заболевания коронавирусом значительно возросло в России в последнее время. Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал россиянам не переживать из-за болезни. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам медика, подобный рост вполне ожидаем перед наступлением осени. Причина заключается в изменении погодных условий, которые выражаются в постепенном похолодании. Кроме того, осень всегда являлась сезоном респираторных заболеваний.

«Панику только из этого поднимать не надо», — заявил медик.