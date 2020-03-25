Лев Лещенко заболел воспалением легких. Но диагноз может быть не окончательным

Народному артисту РСФСР Льву Лещенко диагностировали воспаление легких. Певца и его супругу госпитализировали в больницу в Коммунарке — там лечат пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.

О диагнозе Лещенко рассказал «360» его лучший друг, заслуженный артист РСФСР Владимир Винокур.

Они там просто с воспалением легких лежат. Сказали по телевизору. Я же телевидению верю больше, чем «Московском Комсомольцу», который написал, что я даже их проведал. Как так можно - в клинику, в которую даже президент идет в скафандре. А я — прибежал, рассказал пару анекдотов и ушел Владимир Винокур.

Концертный директор Лещенко Олег Дмитриев подчеркнул, что окончательный диагноз артисту пока не поставили.

«Окончательного результата анализа пока еще нет. Пока определено воспаление легких», — сказал он в беседе с «360».

78-летний Лев Лещенко и его супруга добровольно легли в больницу на обследование после того, как у артиста появились симптомы ОРВИ. 11 марта певец с командой вернулись в Москву после гастролей по США и Канаде и перешел на режим самоизоляции. Концертный директор музыканта рассказал, что перед этим они несколько дней пытались вызвать врача на дом, но никто так и не приехал. Поэтому музыкант с супругой решили подстраховаться и легли на обследование в клинику в Коммунарке — там находятся пациенты с подозрением на коронавирус нового типа.

Владимир Винокур призвал людей не поддаваться панике из-за вспышки инфекции.

Конечно это серьезно все, заболевших много в мире. Но не меньше заболеваний от туберкулеза, от СПИДа, от вируса гриппа, ангины — то есть огромное количество пострадавших от этих заболеваний, и смертельных случаев намного больше. Поэтому панике поддаваться не стоит Владимир Винокур.

По последним данным, в России подтвердили 658 случаев коронавируса. За последние сутки в стране заболели еще 163 человека, 120 из них — жители Москвы.