Ленинградская область с 15 ноября введет новые ковид-ограничения

Посещение театров, кинотеатров, бассейнов с 15 ноября в Ленинградской области станет возможным только после предъявления QR-кода. Губернатор Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление 11 октября, сообщил сайт правительства Ленинградской области.

Посетители областных учреждений досуга с 15 ноября должны будут предъявлять документы о полном курсе вакцинации от коронавируса, документы, подтверждающие перенесенную болезнь в течение последнего полугода, либо же ПЦР-тест сроком не старше 72 часов. Речь идет о посещении кинотеатров, бассейнов, гостиниц, клубов, концертных организаций в красных и желтых зонах области. Отмечается, что при заселении в гостиницы можно будет пройти экспресс-тест на ковид.

Работники государственных, муниципальных и частных организаций в сфере общественного питания, образования, медицины, ЖКХ и других должны будут предоставить с 15 ноября работодателям либо документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации, либо медотвод, либо документы, подтверждающие перенесенную болезнь в последние полгода. В противном случае сотрудникам придется сдавать ПЦР-тесты каждые 72 часа.

Документом, подтверждающим прохождение курса вакцинации или факт перенесенного заболевания, будет являться QR-код.

Агрегатора такси в Московской области впервые оштрафовали за отсутствие у водителя QR-кода.