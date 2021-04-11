Россия получила патент на лекарство для лечения и профилактики ковида

ФМБА России получило патент на препарат для профилактики и лечения ковида по названием «Мир-19». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Роспатент выдал патент государственному научному центру „Институт иммунологии“ ФМБА на комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА РФ Вероники Скворцовой», — говорится в тексте.

Аббревиатура МИР расшифровывается как «малая интерферирующая РНК». По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, этот препарат уникальный, он безопасен для человека, не влияет на геном и иммунитет. Он предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса, в том числе пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы, развитые на фоне инфекции.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что в России начали разработку еще одной вакцины против коронавируса. В ближайшее время ожидаются первые результаты. Работы ведутся на площадке НИИ гриппа имени Смородинцева.