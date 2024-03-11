Здоровье 11 марта 2024, 07:43 Россиян предупредили об эволюционировании коронавируса Врач-инфекционист Малышев: коронавирус продолжает эволюционировать РИА «Новости»

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Коронавирус меняется, теперь он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению специалиста, коронавирус эволюционирует, теперь даже при легком течении болезни не исключаются осложнения. В числе последствий — поражение ЖКТ, сосудов, пронизывающих весь организм.

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Малышев подчеркнул, что вирус мутирует, однако в будущем он станет подобным респираторным заболеваниям. Сейчас болезнь протекает намного легче, чем раньше, подытожил он.

Ранее в Китае заявили, что мир столкнется с новым опасным заболеванием. Специалисты именуют ее «болезнью Х», избежать которую вряд ли удастся.