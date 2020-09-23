Лекарства подорожали на 9%. До конца года они могут прибавить в цене еще 10%

В среднем лекарства и медицинские изделия в российских аптеках подорожали почти на 9%. Некоторые позиции выросли в цене более чем на 20%. Это связано с падением курса рубля и с зависимостью фармрынка от импортных составляющих.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Эту информацию изданию подтвердили и производители лекарств, и представители аптек, и аналитики рынка.

По сравнению с декабрем подорожание составило 6%, с начала года цены выросли вдвое быстрее официальной инфляции. В целом, среднее увеличение стоимости медикаментов составило 8,4%. Однако йод прибавил в цене по сравнению год к году 29%, линекс — на 28%, а ртутные термометры подорожали на 27%. На 19% выросла стоимость бинтов, на 16% аспирина и на 18% анальгина, валидол вырос в цене на 14%, а корвалол на 11%. Подешевели эссенцаиле (1%) и винпоцетин (10%).

Основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков сообщил изданию, что средняя отпускная цена товаров категории «Медикаменты и БАДы» увеличилась с 377 до 516 рублей за пачку. Препараты для лечения заболеваний крови в среднем подорожали на 134%, антипаразитарные — на 124%, лекарства для женского здоровья — на 48% и анестетики — на 44,3%.

По его мнению, рост средней отпускной цены в первую очередь связан с тем, что клиенты аптек стали отдавать предпочтение более дорогим препаратам.

Производители из-за роста доллара подняли цены, заканчиваются запасы импортного сырья, а осенью спрос на медикаменты традиционно растет. Возможно, увеличение стоимости препаратов связано с введением их обязательной маркировки, так как производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование.

Эксперты подсчитали реальную стоимость препарата от коронавируса «Арепливир», который производитель собирается продавать по цене 12320 рублей за 40 таблеток по 200 мг. По их мнению, такая упаковка не может стоить больше 32 долларов (2434 рубля). Они назвали этически «дикой и неприемлемой» продажу рецептурного препарата по такой цене.