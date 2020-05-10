Лекарства от COVID-19 начнут испытывать в Дагестане

Перспективные лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией могут начать испытывать в Дагестане. В медицинских учреждениях республики планируют начать клинические исследования таких препаратов.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

Обсуждается возможность включения медучреждений республики в клинические исследования перспективных лекарственных препаратов, предварительно показавших эффективность в лечении COVID-19 пресс-служба Минздрава России.

В пресс-службе уточнили, что ведомство взяло под контроль ситуацию с обеспечением республики медикаментами. Для пациентов с коронавирусной инфекцией в Дагестан начали поставлять все необходимые препараты. В ближайшее время потребность республики в них будет закрыта.

Ведомство подчеркнуло, что эти решения приняли после того, как Дагестан посетили группа экспертов Минздрава и Росздравнадзора. Они отправились туда из-за вспышки коронавирусной инфекции, которую зафиксировали в республике.

По информации на 10 мая, в Дагестане зафиксировали 2653 случая заражения коронавирусом. Из них 772 пациента выздоровели, еще 18 скончались. Всего в стране COVID-19 выявили у 209 688 человек. 34 306 человек поправились, еще 1915 пациентов умерли.