    08 мая 2020, 15:39

    Минздрав обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане

    Анастасия Кременчугская

    Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, рассказал о беспокойстве ситуацией с коронавирусной инфекцией в Дагестане. Об этом сообщила «Газета.ru».

    «Вот нас сегодня беспокоит очень Республика Дагестан… Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — пояснил министр.

    В республике зарегистрировано 2 468 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 17. Дагестан входит в пять самых опасных районов с COVID-19 в стране.