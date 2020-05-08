Минздрав обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, рассказал о беспокойстве ситуацией с коронавирусной инфекцией в Дагестане. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Вот нас сегодня беспокоит очень Республика Дагестан… Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации», — пояснил министр.
В республике зарегистрировано 2 468 случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов — 17. Дагестан входит в пять самых опасных районов с COVID-19 в стране.