Заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что лечить больных ковидом стало тяжелее из-за изменения болезни. По его словам, на медработниках лежит повышенная нагрузка, сообщило агентство «Татар-Информ».

«Стало сложнее лечить пациентов, агрессивность болезни изменилась, случаи стали более агрессивны. Сейчас ухудшение состояния происходит гораздо быстрее: два-три дня — и пациент находится в довольно серьезном состоянии, которое требует вмешательства самых квалифицированных кадров», — заявил Жаворонков.

По словам чиновника, врачи работают на пределе возможностей. Несмотря на это, работа по спасению пациентов не останавливается ни на секунду. Сообщается, что еженедельный прирост заболевших в республике составляет 10%.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил рост заболеваемости. По мнению медика, заражаемость коронавирусом могла вырасти из-за несоблюдения ограничительных мер, а также из-за осеннего снижения иммунитета.