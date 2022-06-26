Вирусолог оценил эффективность препарата для лечения оспы обезьян

Противовирусное средство под названием тековиримат является эффективным препаратом для лечения оспы обезьян, поскольку любое средство перед вводом в медицинский оборот тщательно обследуют. Об этом изданию «Говорит Москва» сообщил вирусолог Виктор Ларичев.

По его словам, тековиримат разрешили применять в США еще в 2018 году. Журнал The Lancet писал, что препарат не вызвал у пациента побочных явлений, а больной провел в изоляции всего 10 дней вместо 22.

«Проверка на тератогенность что у нас, что за рубежом, одна из основных. Если лекарство допустили к использованию, значит, на стадии проверок ничего не выявили», — сказал медик.

Ларичев выразил мнение, что тековиримат станет эффективным. Также он добавил, что лучше вакцинироваться от болезни, чем переносить химиотерапию.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших обезьяньей оспой в мире превысило 3,2 тысячи.