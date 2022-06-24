ВОЗ назвала число подтвержденных случаев оспы обезьян в мире

Число заболевших обезьяньей оспой в мире превысило 3,2 тысячи. Такие данные озвучил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, открывая заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян.

Он отметил, что чуть более шести недель назад Организацию уведомили о кластере из трех случаев обезьяньей оспы в Великобритании без каких-либо поездок за пределы страны.

«С тех пор нам поступили сообщения о более чем 3200 подтвержденных случаях заболевания и одном смертельном случае из 48 стран», — отметил Гебрейесус. Его слова привело РИА «Новости».

В недавно затронутых странах случаи болезни происходят, в основном, среди мужчин, у которых были гомосексуальные контакты, пояснил Гебрейесус. При этом он отметил, что также продолжается передача инфекции от зараженного к любому другому человеку. Вероятно, по словам главы ВОЗ, она недооценивается.

Гебрейесус в этой связи призвал изучить механизм передачи заболевания в Нигерии. Там доля инфицированных женщин намного превышает значения других стран.