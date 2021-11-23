Доктор Комаровский объяснил, нужно ли завершать курс лечения антибиотиками

Бывают ситуации, когда принимаемые антибиотики на самом деле вовсе не нужны. В этом случае нужно обязательно прервать курс лечения, заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По словам медика, случаются ситуации, когда после назначения антибиотиков выясняется, что решение врача было необоснованным. В качестве примера Комаровский привел ангину, которая в итоге может оказаться вирусным фарингитом.

«Для чего мы требуем, настаиваем на завершении курса лечения антибиотиками? Для того, чтобы не осталось устойчивых бактерий. А если мы лечим неведомо что, если мы лечим вирусную инфекцию антибиотиками, когда антибиотик не нужен, то никакой речи об устойчивых бактериях к антибиотику не идет», — отметил врач.

Если выяснилось, что антибиотики принимаются зря, то такое лечение необходимо прекратить независимо от того, на каком этапе оно находится.

Ранее Комаровский предупреждал, что потеря обоняния после перенесенного ковида может привести к смерти от отравления. Он призвал более ответственно относиться к такому последствию коронавируса.