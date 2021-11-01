Доктор Комаровский предупредил о смертельной опасности потери обоняния

Известный телеведущий и врач Евгений Комаровский призвал более ответственно отнестись к такому распространенному симптому COVID-19, как потеря обоняния. Неправильное поведение при этой проблеме может повлечь очень серьезные последствия и даже смерть человека, рассказал он на своем YouTube-канале.

По мнению врача, самые опасные ситуации, к которым может привести потеря обоняния, — это отравление испорченными продуктами или пожар. В первом случае человек просто не может определить качество еды, которая находится перед ним. Если есть малейшие сомнения, лучше попросить близких убедиться, что пища свежая.

Пожар или другое бытовое происшествие может возникнуть из-за того, что находящийся в помещении вовремя не почувствует неладное. Поэтому Комаровский посоветовал тем, кто лечится от ковида дома, быть особенно внимательными и почаще проверять газовое оборудование, а также поставить датчики дыма. По его словам, лучше не полагаться на везение, а обеспечить себе безопасность этими простыми действиями.

Ранее Комаровский рассказывал о еще одной важной превентивной мере. Она коснулась беременных. Врач порекомендовал сделать всем членам семьи прививку заранее, еще до зачатия ребенка, чтобы быть защищенными от инфекции.