Лечение тяжелобольных ковидом пациентов признали невозможным без запасов кислорода

Заболевших ковидом пациентов, у которых развилась легочная недостаточность в тяжелой форме, невозможно спасти без аппаратной подачи кислорода. Нехватка этого газа в больницах приведет к их смерти. Об этом в беседе с Ura.ru заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Самое главное осложнение при тяжелом течении COVID-19 — это острая дыхательная недостаточность, то есть в буквальном смысле слова нехватка кислорода. Соответственно, без кислорода лечить больных от недостатка кислорода нельзя. Все больные будут обречены», — приводит агентство слова врача.

Авдеев добавил, что при нехватке кислорода используют терапию с меньшей его концентрацией. Он рассказал, что низкопоточная подача кислорода позволяет его экономить. В этом случае газ подается не через дыхательную трубку, а при помощи маски.

Ситуация с коронавирусом в России резко ухудшилась в начале сентября. Со вчерашнего дня медики снова выявили рекордное число случаев ковида — 40 993. Каждую неделю в стране фиксируют максимальные с начала пандемии показатели заболеваемости и смертности. С субботы, 30 октября, Россия живет в режиме нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Власти решили ввести это ограничение, чтобы остановить распространение SARS-CoV-2.