Крымские ученые создали вакцину от COVID-19, которую нужно вдыхать

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) создали новую вакцину от коронавируса. Об этом сообщил вирусолог Владимир Оберемок.

Он рассказал РИА «Новости», что специалисты опирались на опыт в вирусологии и генетике.

Наша оригинальная вакцина состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, который сразу несет активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген, где будет «зашит» небольшой фрагмент генома SARS-CoV-2, чтобы организм идентифицировал его и выработал специфические антитела Владимир Оберемок руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии КФУ.

Он подчеркнул, что одно из преимуществ препарата — способ его применения. Вакцину можно просто вдыхать, при этом не делая инъекций. Крымские ученые готовы начать все этапы тестирования после того, как получат финансирование.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 года. Препарат получил название «Спутник V», его разработал Центр имени Гамалеи. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о регистрации второй российской вакцины «ЭпиВакКорона». Ее создали специалисты из новосибирского центра «Вектор». Кроме того, на подходе вакцина от Института имени Чумакова РАН.