Крыма откроет курортный сезон 15 июня

Санаторно-курортные объекты Крыма возобновят свою работу с 15 июня. Правда пока им разрешено принимать только местных жителей.

Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам ослабления ограничительных мер.

«Провести встречи со всеми ассоциациями курортно-гостиничной сферы, санаторных комплексов, для подготовки к открытию с 15 июня», — рассказал он.

Пока речь идет о внутреннем туризме — курортные объекты смогут принимать только крымчан.

«Межсубъектового туризма пока не предвидится», — отметил он.

Помимо этого с 1 июня разрешили работать зоопаркам и магазинам непродовольственных товаров. А также кафе и ресторанам, находящимся на открытом воздухе: летние площадки и террасы.

«Тем учреждениям, которые готовы организовывать летние площадки, будет предоставлена возможность в муниципальных образованиях получить земельные участки на период летнего сезона без конкурсных процедур», — добавил глава Крыма.

Отмечается, до 15 июня отели, гостиницы, спортзалы, фитнес-клубы, бани, сауны, бассейны, спа-центры остаются закрытыми. Однако гулять и заниматься спортом на улице разрешается.

Ранее туроператоры оценили стоимость путевок в Крым этим летом. Ожидать низких цен не стоит.