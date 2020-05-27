Ждать ли низких цен на отдых в Крыму? Туроператоры в этом сомневаются

Власти Феодосии спрогнозировали снижение цен на путевки в Крым. «360» поговорил с несколькими туроператорами. Они отнеслись к этому весьма скептически.

Руководитель турагентства «Сан Турини» Варвара Кандакова сомневается, что коллеги будут снижать стоимость путевок. Ведь в последние месяцы у них и так нет прибыли.

«Может быть, будут снижать некоторые. Но вряд ли… Они и так в убытке, а тут еще и снижать цену. В нашей стране трудно давать какие-то прогнозы дальше чем на две недели», — заявила она.

Генеральный директор Tez Tour Владимир Каганер и вовсе считает, что рано давать прогнозы.

Это все гадание на кофейной гуще из области «а сколько завтра будет стоить доллар». Мы воздержимся от комментариев. Это все популизм и пиар для тех, кому он нужен. Просто сейчас неактуально давать такие прогнозы. Что завтра будет? Что послезавтра? Владимир Каганер.

Еще один турагент, который пожелал остаться неназванным, не уверен в открытии пляжного сезона в Крыму этим летом.

«Открытие Крыма еще под большим вопросом. Глава региона [Сергей Аксенов] сказал, что не знает, будет ли сезон или нет. Они (туроператоры — прим. ред.) ничего не снижают. Зачем? Объектов размещения очень мало. Из хороших, пятизвездочных — три», — отметил он.

Ранее начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила, что туристическому бизнесу придется подстраиваться под отдыхающих. Их доходы в этом году не будут большими, соответственно, цены на путевки нужно снижать. Об этом сообщило РИА «Новости».

Тем временем Краснодарский край ждет начала сезона. С 1 июня там начнут принимать туристов. Чтобы их привлечь, власти решили отменить курортный сбор до конца года.