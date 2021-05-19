Кремль ответил, станет ли прививка от ковида обязательной для россиян

В Кремле не занимаются вопросом об изменении законодательства, чтобы сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости».

Представителя Кремля спросили, стоит ли на повестке тема обязательной вакцинации.

«Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит», — ответил Песков.

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что несмотря на то, что в России прививки от коронавируса делают добровольно, однако в интересах защиты населения вакцинация может быть обязательной. Медведев отметил, что этот вопрос следует изучить юристам и специалистам.

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщала, в законе об охране здоровье указано, что россияне имеют право на добровольное получение медицинской помощи, либо отказ от нее. В рамках действующих законов меры принуждения к вакцинации исключены, отметила она. Чтобы обязать людей делать прививки, власти должны будут значительно переработать нынешнее законодательство.