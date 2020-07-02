Крапиву назвали средством от депрессии и усталости

Современные люди зачастую сталкиваются с депрессией, страдают жалуются на усталость, а их иммунитет понижен. Спавиться с этими проблемами можно не только при помощи лекарств. Иногда достаточно добавить в рацион одно известное всем растение.

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург напомнил в беседе с радио Sputnik о том, сколько пользы может принести обычная крапива. В ней много необходимых организму витаминов.

«Крапива содержит довольно много биоактивных веществ, в частности флавоноидов, витамина B9 или фолиевой кислоты, и аскорбиновой кислоты, то есть витамина С», — пояснил врач.

Он отметил, что уопмянутое уже делает растение полезным для обмена веществ. Кроме того, она способна стимулировать иммунитет и регенерацию клеток.

Если человеку не хватает витамина В9, то у него может развиться анемия, депрессия и болезни сердца. Он же ответственен за здоровый вид кожи и структуру волос, состояние ногтей. А витамин С порой и вовсе называют лекарством от всех болезней.

Гинзбург заметил, что все эти витамины содержатся в обыкновенной крапиве. Из нее можно приготовить много простых и вкусных блюд, а употреблять растение можно практически всем, без каких-либо противопоказаний.

«Самый интересный, традиционный способ приготовления крапивы — это в супах и в летних салатах. <…> Может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни», — заключил специалист.