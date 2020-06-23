Календарь аллергика. Как выжить в сезон аллергии?
Если с приходом тепла у вас начинают слезиться глаза, появляется насморк и кашель, а на завтрак вместе с кашей — антигистаминные, в ближайшие месяцы вам придется соблюдать особую осторожность. Аллергия на пыльцу, которую еще называют сенной лихорадкой или поллинозом, проявляется в сезон цветения у каждого третьего россиянина.
«Календарь страданий» аллергика
Первое, что должен знать аллергик: в какое время цветет беспокоящее его дерево или трава. Примерный календарь цветения растений средней полосы России поможет заранее подготовиться к цветению именно «своего» аллергена.
Что цветет весной
В зависимости от погоды первыми, еще в марте, могут зацвести ольха и лещина, а иногда и тополь. В апреле к ним добавляются дикие и садовые первоцветы: подснежники, примула, крокусы, гиацинты, мать-и-мачеха, иногда одуванчики. Чихают и те, у кого аллергия на пыльцу березы, ивы, вяза, ясеня, клена.
В мае приходит черед жимолости садовой, ландышей, дуба, сосны, ели, сирени, черемухи, плодовых деревьев и кустарников: крыжовника, смородины, малины, — а также сливы, яблонь, груш, вишни. Со второй декады месяца — злаковых типа пшеницы, ржи и ячменя. С третьей — подорожника, крапивы, щавеля, акации, рябины и чистотела. Цветение большинства деревьев может продолжаться до начала июня.
Что цветет летом
В июне продолжается цветение одуванчика, подорожника, злаковых, щавеля. Да и полынь, лебеда и другие представители семейства маревых начинают доставлять неудобства аллергикам. Пылят шиповник, калина, василек и ремонтантная клубника и земляника. Постепенно распускаются ромашки, пионы, ирисы и лилии.
Во второй декаде месяца зацветают жасмин и похожий запахом на него чубушник. В конце июня-начале июля приходит пора липы. Зато в середине месяца заканчивается цветение ольхи, а затем и сосны. А вот береза может выделять пыльцу аж до конца августа.
Летом цветет большинство полевых и лесных цветов и растений: клевер, пижма, зверобой, иван-чай кипрей, вербейник, кизляк, лютики и так далее.
От чего чихают осенью
Основной осенний аллерген — пыльца все тех же сорняков: мари, лебеды, рогача, верблюдки, солянки и полевых цветов, многие из которых цветут вплоть до заморозков.
Пыльцевой мониторинг
С помощью ряда сайтов или их мобильных приложений можно отслеживать концентрацию пыльцы в режиме реального времени. Например, ресурс «Пыльца Club» отслеживает пыление не только по России, но и в мире. Прогноз основан на показателях самочувствия, предоставленных пользователями сервиса. «Прогноз аллергии» показывает карту с прогнозом на пять дней, названия цветущих в настоящий момент растений и подсказки по перекрестной аллергии.
Сайт Allergotop, созданный практикующими врачами-аллергологами и сотрудниками биологического факультета МГУ, покажет комфортность окружающей среды для аллергиков из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Перми, Рязани, Ставрополя и Тюмени.
Перекрестная аллергия
Сезонная аллергия часто сочетается с пищевой, которая, в свою очередь, может быть постоянной или появляться только тогда, когда начинается активное пыление. Поэтому в это время лучше соблюдать гипоаллергенную диету, то есть исключить из рациона продукты, которые могут усугублять аллергические реакции. Эта таблица поможет вам скорректировать свое ежедневное меню.
Как рассчитать поллиноз
Существует интересная методика расчета поллиноза по сумме эффективных температур. Меры по ограничению контакта с пыльцой следует начинать, как только температура впервые поднялась до +5°С, а вероятные сроки цветения рассчитываются по сумме эффективных температур (t° эффективная = t° средняя суточная-5°C). Для цветения березы сумма эффективных температур должна достигнуть 70°C.
Профилактика поллиноза
- Если есть возможность, на время периода цветения стоит уезжать в другую климатическую зону.
- А вот выезжать за город категорически не рекомендуется: там аллергия, скорее всего, только усилится.
- Помещение лучше проветривать в сырую безветренную погоду.
- После прихода с улицы лучше принять душ.
- В период обострения рекомендуется несколько раз в день промывать глаза и полоскать горло.
Новейшие методы лечения аллергии
Аутолимфоцитотерапия
Еще этот метод называют плазмаферез. Если просто — это забор крови у больного, очищение ее от токсичных компонентов и возвращение обратно в кровоток. То есть больному внутривенно вводят его же лимфоциты крови, предварительно обработанные определенным методом.
Лимфоциты сохраняют все поверхностные рецепторы, несущие информацию о встреченных раннее аллергенах. И при дальнейшем введении их больному развивается иммунитет к этим веществам. Плазмаферез как бы адаптирует организм к встрече с аллергеном. И в итоге формируется невосприимчивость к веществам, которые раньше провоцировали заложенность носа, слезотечение, чихание, кожную сыпь и другие проявления аллергии.
Специфическая иммунотерапия
Одним из самых эффективных методов профилактики считается специфическая иммунотерапия. Начинать ее надо за несколько месяцев до начала цветения. У пациента выявляют аллерген (например, пыльца березы) и вводят ему определенными дозами препараты, в основе которых лежит виновник болезни. Постепенно организм привыкает к препарату, у аллергика вырабатывается иммунитет, и в сезон цветения он не чихает и не кашляет, либо болезнь протекает в легкой форме. Через три-четыре года регулярного лечения предрасположенность к аллергии сводится к минимуму. Считается, что после проведения трех-пяти процедур пациент почувствует значительное уменьшение аллергических проявлений.
Иглоукалывание
Еще один метод пришел к нам с Востока (из Древнего Китая) — это акупунктура, проще говоря, — иглоукалывание. На коже иголками раздражаются биологически активные точки, связанные с различными внутренними органами или системами организма. Вводя иголки в определенные точки, можно снять отек слизистой носа, воспаление слизистой глаз, улучшить местное кровообращение.
А еще уколы заставляют организм вырабатывать эндорфины — гормоны радости, поэтому человек не чувствует боли. Курс лечения — 10 сеансов. Лучше их делать каждый день, в крайнем случае — через день. Эффект от одного сеанса длится сутки, но в комплексе 10 сеансов дают такое улучшение самочувствия, что некоторых пациентов потом не затащить на закрепляющий курс.
Физиотерапия
К этой же группе воздействий относится физиотерапия. Она противопоказана в острый период аллергии, однако бывает незаменима в восстановительном периоде и во время ремиссии. Чаще всего применяются такие методы, как дарсонвализация — воздействие на организм человека переменным импульсным током высокого напряжения и малой силы. Электрофорез — ввод лекарств с помощью тока под кожу, и иногда показана галотерапия — «соляная пещера».
Эффективность методов лечения аллергии
К сожалению, полностью вылечиться от аллергии практически невозможно, но соблюдение нехитрых правил может заметно повысить качество жизни. Если вы не успели заранее подготовиться к сезону цветения или аллергия появилась у вас впервые, то соблюдайте диету, принимайте антигистаминные, старайтесь избегать контакта с аллергеном. Избавьтесь от ковров, держите окна и двери закрытыми. Если есть возможность, установите специальный воздухозаборник на окно с антиаллергенным фильтром. Но проще, конечно, болезнь предотвратить, чем вылечить. Будьте здоровы!
Олеся Серегина