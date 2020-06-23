​Календарь аллергика. Как выжить в сезон аллергии?

В период цветения растений сезонная аллергия проявляется у каждого третьего россиянина. «360» рассказывает, как встретить поллиноз во всеоружии и максимально облегчить свое самочувствие.

Если с приходом тепла у вас начинают слезиться глаза, появляется насморк и кашель, а на завтрак вместе с кашей — антигистаминные, в ближайшие месяцы вам придется соблюдать особую осторожность. Аллергия на пыльцу, которую еще называют сенной лихорадкой или поллинозом, проявляется в сезон цветения у каждого третьего россиянина.

«Календарь страданий» аллергика

Первое, что должен знать аллергик: в какое время цветет беспокоящее его дерево или трава. Примерный календарь цветения растений средней полосы России поможет заранее подготовиться к цветению именно «своего» аллергена.

Что цветет весной

В зависимости от погоды первыми, еще в марте, могут зацвести ольха и лещина, а иногда и тополь. В апреле к ним добавляются дикие и садовые первоцветы: подснежники, примула, крокусы, гиацинты, мать-и-мачеха, иногда одуванчики. Чихают и те, у кого аллергия на пыльцу березы, ивы, вяза, ясеня, клена.

В мае приходит черед жимолости садовой, ландышей, дуба, сосны, ели, сирени, черемухи, плодовых деревьев и кустарников: крыжовника, смородины, малины, — а также сливы, яблонь, груш, вишни. Со второй декады месяца — злаковых типа пшеницы, ржи и ячменя. С третьей — подорожника, крапивы, щавеля, акации, рябины и чистотела. Цветение большинства деревьев может продолжаться до начала июня.

Что цветет летом

В июне продолжается цветение одуванчика, подорожника, злаковых, щавеля. Да и полынь, лебеда и другие представители семейства маревых начинают доставлять неудобства аллергикам. Пылят шиповник, калина, василек и ремонтантная клубника и земляника. Постепенно распускаются ромашки, пионы, ирисы и лилии.

Во второй декаде месяца зацветают жасмин и похожий запахом на него чубушник. В конце июня-начале июля приходит пора липы. Зато в середине месяца заканчивается цветение ольхи, а затем и сосны. А вот береза может выделять пыльцу аж до конца августа.

Летом цветет большинство полевых и лесных цветов и растений: клевер, пижма, зверобой, иван-чай кипрей, вербейник, кизляк, лютики и так далее.

От чего чихают осенью

Основной осенний аллерген — пыльца все тех же сорняков: мари, лебеды, рогача, верблюдки, солянки и полевых цветов, многие из которых цветут вплоть до заморозков.

Календарь цветения растений средней полосы России по месяцам

Пыльцевой мониторинг

С помощью ряда сайтов или их мобильных приложений можно отслеживать концентрацию пыльцы в режиме реального времени. Например, ресурс «Пыльца Club» отслеживает пыление не только по России, но и в мире. Прогноз основан на показателях самочувствия, предоставленных пользователями сервиса. «Прогноз аллергии» показывает карту с прогнозом на пять дней, названия цветущих в настоящий момент растений и подсказки по перекрестной аллергии.

Источник фото: сайт «Прогноз аллергии»

Сайт Allergotop, созданный практикующими врачами-аллергологами и сотрудниками биологического факультета МГУ, покажет комфортность окружающей среды для аллергиков из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Краснодара, Перми, Рязани, Ставрополя и Тюмени.

Перекрестная аллергия

Сезонная аллергия часто сочетается с пищевой, которая, в свою очередь, может быть постоянной или появляться только тогда, когда начинается активное пыление. Поэтому в это время лучше соблюдать гипоаллергенную диету, то есть исключить из рациона продукты, которые могут усугублять аллергические реакции. Эта таблица поможет вам скорректировать свое ежедневное меню.

Таблица сочетания пыльцевой и пищевой аллергии

Как рассчитать поллиноз

Существует интересная методика расчета поллиноза по сумме эффективных температур. Меры по ограничению контакта с пыльцой следует начинать, как только температура впервые поднялась до +5°С, а вероятные сроки цветения рассчитываются по сумме эффективных температур (t° эффективная = t° средняя суточная-5°C). Для цветения березы сумма эффективных температур должна достигнуть 70°C.

Цветение лещины — лесного ореха

Профилактика поллиноза

Если есть возможность, на время периода цветения стоит уезжать в другую климатическую зону.

А вот выезжать за город категорически не рекомендуется: там аллергия, скорее всего, только усилится.

Помещение лучше проветривать в сырую безветренную погоду.

После прихода с улицы лучше принять душ.

В период обострения рекомендуется несколько раз в день промывать глаза и полоскать горло.

Частое умывание уменьшает дискомфорт во время цветения растений

Новейшие методы лечения аллергии

Аутолимфоцитотерапия

Еще этот метод называют плазмаферез. Если просто — это забор крови у больного, очищение ее от токсичных компонентов и возвращение обратно в кровоток. То есть больному внутривенно вводят его же лимфоциты крови, предварительно обработанные определенным методом.

Лимфоциты сохраняют все поверхностные рецепторы, несущие информацию о встреченных раннее аллергенах. И при дальнейшем введении их больному развивается иммунитет к этим веществам. Плазмаферез как бы адаптирует организм к встрече с аллергеном. И в итоге формируется невосприимчивость к веществам, которые раньше провоцировали заложенность носа, слезотечение, чихание, кожную сыпь и другие проявления аллергии.

Метод плазмафереза поможет выработать иммунитет к аллергенам

Специфическая иммунотерапия

Одним из самых эффективных методов профилактики считается специфическая иммунотерапия. Начинать ее надо за несколько месяцев до начала цветения. У пациента выявляют аллерген (например, пыльца березы) и вводят ему определенными дозами препараты, в основе которых лежит виновник болезни. Постепенно организм привыкает к препарату, у аллергика вырабатывается иммунитет, и в сезон цветения он не чихает и не кашляет, либо болезнь протекает в легкой форме. Через три-четыре года регулярного лечения предрасположенность к аллергии сводится к минимуму. Считается, что после проведения трех-пяти процедур пациент почувствует значительное уменьшение аллергических проявлений.

Березовые сережки — враг чувствительных к пыльце этого дерева россиян

Иглоукалывание

Еще один метод пришел к нам с Востока (из Древнего Китая) — это акупунктура, проще говоря, — иглоукалывание. На коже иголками раздражаются биологически активные точки, связанные с различными внутренними органами или системами организма. Вводя иголки в определенные точки, можно снять отек слизистой носа, воспаление слизистой глаз, улучшить местное кровообращение.

А еще уколы заставляют организм вырабатывать эндорфины — гормоны радости, поэтому человек не чувствует боли. Курс лечения — 10 сеансов. Лучше их делать каждый день, в крайнем случае — через день. Эффект от одного сеанса длится сутки, но в комплексе 10 сеансов дают такое улучшение самочувствия, что некоторых пациентов потом не затащить на закрепляющий курс.

Иглоукалывание снимает аллергический отек и воспаление слизистых оболочек носа и глаз

Физиотерапия

К этой же группе воздействий относится физиотерапия. Она противопоказана в острый период аллергии, однако бывает незаменима в восстановительном периоде и во время ремиссии. Чаще всего применяются такие методы, как дарсонвализация — воздействие на организм человека переменным импульсным током высокого напряжения и малой силы. Электрофорез — ввод лекарств с помощью тока под кожу, и иногда показана галотерапия — «соляная пещера».

Физиотерапия — еще один хороший способ уменьшить аллергические отеки

Эффективность методов лечения аллергии

К сожалению, полностью вылечиться от аллергии практически невозможно, но соблюдение нехитрых правил может заметно повысить качество жизни. Если вы не успели заранее подготовиться к сезону цветения или аллергия появилась у вас впервые, то соблюдайте диету, принимайте антигистаминные, старайтесь избегать контакта с аллергеном. Избавьтесь от ковров, держите окна и двери закрытыми. Если есть возможность, установите специальный воздухозаборник на окно с антиаллергенным фильтром. Но проще, конечно, болезнь предотвратить, чем вылечить. Будьте здоровы!

Олеся Серегина