Ускоренному старению кожи нашли три причины

Препараты для ухода за кожей могут ускорять процесс старения. В их состав зачастую входят вредные вещества, мешающие кожному покрову дышать и выводить токсины.

Внимание на проблему обратила основательница косметологической клиники The Green Room Clinic Ребекка Грин из Великобритании, сообщила газета The Sun.

Британка подчеркнула, что в средствах для ухода иногда содержатся алкоголь и получаемое из нефти минеральное масло. Такие компоненты наносят коже вред. Грин посоветовала тщательно проверять состав каждого препарата.

«Вы будете шокированы, когда загуглите ингредиенты и увидите, что компании позволяют себе добавлять в продукцию», — подчеркнула она.

Другими факторами, ускоряющими старение, эксперт назвала отказ от приема витаминов A и C и применения солнцезащитного крема. По мнению диетологов, к ним также можно отнести употребление белого хлеба и продуктов с содержанием рафинированного сахара.