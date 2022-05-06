Диетолог Кузнецова рассказала, какие продукты ускоряют процесс старения

Белый хлеб, а также продукты, содержащие рафинированный сахар, ускоряют процессы старения организма. Об этом изданию SOLENKA.INFO рассказала диетолог Ирина Кузнецова.

По словам специалиста, белый хлеб отличается высоким гликемическим индексом. Он не только ускоряет старение, но и обостряет хронические болезни, которые есть у человека, написало ИА Nation News.

Помимо хлеба, на процессы старения влияют рафинированный сахар и транс-жиры. Люди, которые едят такие продукты, имеют значительно больше морщин, считают ученые.

У тех людей, у которых не усваивается глюкоза, в организме начинает происходить несварение и оксидативный стресс. Все это также ускоряет процесс старения.