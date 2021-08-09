Врач рассказал, через какое время проявляется посковидный синдром
Постковидный синдром может развиться даже спустя 24 недели после заражения коронавирусом. Но чаще всего он проявляется через четыре недели.
«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
Если человек перенес COVID-19 в бессимптомной форме, то постковид может проявиться через месяц.
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