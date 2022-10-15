Ковид нарушил сезонность гриппа и ОРВИ | 360°

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Ковид нарушил сезонность гриппа и ОРВИ

Роспотребнадзор: ковид нарушил сезонность гриппа и ОРВИ

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Ковид нарушил сезонность гриппа с ОРВИ и вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство провело заседание коллегии по вопросу эпидемиологического надзора за гриппом и ОРВИ в условиях циркуляции коронавируса. Также присутствующие на встрече обсудили задачи на предстоящий сезон.

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«Участники коллегии констатировали, что COVID-19 вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций, нарушив сезонность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ», - заявили в Роспотребнадзоре.

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Глава ведомства Анна Попова отметила, что в связи с распространением коронавируса необходимо выработать новые методологические подходы к оценке ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Для этого уже создали специальную рабочую группу.

По словам Поповой, сейчас ситуация по сумме всех инфекций остается достаточно стабильной.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что от постковидного синдрома сложно вылечить людей с хроническими заболеваниями. Он пояснил, что к такому синдрому относятся проблемы с сосудами и нервной системой.

Роспотребнадзор

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