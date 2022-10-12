Врач Токарев рассказал, кого нельзя вылечить от постковидного синдрома | 360°

Здоровье 12 октября 2022, 10:56 Поделиться Telegram

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Viber Врач Токарев рассказал, кого нельзя вылечить от постковидного синдрома Врач Токарев: от постковида сложно вылечить людей с хроническими заболеваниями

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Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в разговоре с изданием Ura.ru заявил, что те люди, которые имеют два и более хронических заболевания, тяжело поддаются лечению от постковидного синдрома.

Связано это с тем, что такой человек чаще других заражается коронавирусом.

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«Но поскольку новые всплески заболеваемости приходят намного чаще, опережая прогресс в восстановлении, мы получаем новые удары по до конца не восстановившемуся организму. И это естественно приводит к еще большему срыву адаптации и ухудшению здоровья пациента», — сообщил Токарев.

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Медик добавил, что постковидные синдромы остались те же, что и были первоначально. Это проблемы с сосудами, и с нервной системой, и со снижением работоспособности.

Человек не может сосредоточиться и концентрировать свое внимание на чем-то одном, заключил Токарев.

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