Медик перечислил продукты, которые вызывают мигрень

Врач перечислила продукты питания, которые могут вызывать приступы мигрени. Оказалось, что к ним относятся даже некоторые фрукты, которые принято считать полезными именно для работы мозга.

Мнением о зависимости мигреней от рациона поделилась заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог московской больницы № 29 им. Н. Э. Баумана Татьяна Вон. В беседе с радио «Говорит Москва» она подчеркнула, что в целом мигрени возникают по генетическим причинам, заболевание может передаваться по наследству. Но некоторая пища может провоцировать новые приступы.

«Есть продукты, которые вызывают приступ мигрени — это алкоголь, шоколад, кофе, цитрусовые», — сказала Вон.

Медик отметила, что если головная боль слишком долго не проходит и повторяется регулярно, то нужно обязательно посетить невролога. Именно для мигреней характерны боли приступами, которые всегда очень сильные. Часто при этом возникает тошнота или рвота, тяжело смотреть на яркий свет.

Приступ мигрени может пройти за несколько часов, а может и растянуться на несколько суток. Спровоцировать его может также погода, сильный недосып и длительное воздержание от приема пищи. В моменты самой сильной боли медики советуют не тянуть и не стараться побороть мигрень без лекарств. Лучше всего сразу выпить аспирин и купировать приступ.