Космонавт Артемьев сделал прививку от коронавируса. Он готов к работе на МКС

Российский космонавт Олег Артемьев сделал прививку от коронавируса и готов возобновить работу на Международной космической станции. Летчик призвал жителей России пройти процедуру вакцинации, написал сайт RT.

«COVID-19 показал, насколько кардинально может поменяться наша жизнь на всей планете. Пандемия повлияла на каждого — как в нашей стране, так и во всем мире. Для нас, космонавтов, здоровье, безопасность, семья — это самое главное», — подчеркнул космонавт.

По словам Артемьева, он очень хорошо себя чувствует после прививки. Он отметил, что готов к полету и к работе с представителями других стран.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат — векторная вакцина для профилактики ковида. «Спутник Лайт» выпускают в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза — 0,5 миллилитра. В замороженном виде вакцину можно хранить год, а в жидком — два месяца. Центр имени Гамалеи, где создали препарат, подал заявку на регистрацию в феврале.