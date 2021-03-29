facebook_pixel
    29 марта 2021, 15:33

    Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Для иммунитета хватит одной прививки

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат будет однокомпонентным. Об этом со ссылкой на на государственный реестр лекарственных средств сообщил ТАСС.

    Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Для иммунитета хватит одной прививки

    UPD: Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов разъяснил, что в Минздрав поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт».

    Этот препарат — векторная вакцина для профилактики ковида. «Спутник Лайт» выпускают в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза — 0,5 миллилитра. В замороженном виде вакцину можно хранить год, а в жидком — два месяца.

    «„Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2“. Дата регистрации: 29.03.2021», — привело РИА «Новости» выдержку из реестра.

    Центр имени Гамалеи, где создали препарат, подал заявку на регистрацию в феврале. Вторую фазу клинических испытаний этой вакцины завершили в начале марта.

    Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в конце декабря 2020 года. Прививочная кампания проходит во всех регионах нашей страны. Власти планируют привить более половины жителей нашей страны без учета детей и переболевших, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия может обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» весь мир.