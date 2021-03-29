Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в России. Для иммунитета хватит одной прививки

Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Этот препарат будет однокомпонентным. Об этом со ссылкой на на государственный реестр лекарственных средств сообщил ТАСС.

UPD: Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов разъяснил, что в Минздрав поступило досье на регистрацию вакцины «Спутник Лайт».

Этот препарат — векторная вакцина для профилактики ковида. «Спутник Лайт» выпускают в форме раствора для внутримышечного введения. Одна прививочная доза — 0,5 миллилитра. В замороженном виде вакцину можно хранить год, а в жидком — два месяца.

«„Спутник Лайт Векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2“. Дата регистрации: 29.03.2021», — привело РИА «Новости» выдержку из реестра.

Центр имени Гамалеи, где создали препарат, подал заявку на регистрацию в феврале. Вторую фазу клинических испытаний этой вакцины завершили в начале марта.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в конце декабря 2020 года. Прививочная кампания проходит во всех регионах нашей страны. Власти планируют привить более половины жителей нашей страны без учета детей и переболевших, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Россия может обеспечить вакциной от коронавируса «Спутник V» весь мир.