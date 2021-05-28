Косметолог перечислил бьюти-процедуры, которые нельзя делать перед отпуском

Косметолог и дерматовенеролог Людмила Швецова объяснила, какие бьюти-процедуры нежелательно делать перед летним путешествием, написал портал «Ридус».

Одной из них является лазерная шлифовка кожи на лице или теле. Такая методика подразумевает стимулирование быстрого обновления клеток. После этой процедуры при попадании на солнце возникает риск пигментации той области кожи, где проводилась шлифовка.

Кроме этого, перед отдыхом в теплых местах лучше не удалять новообразования. Речь идет об удалении папиллом, бородавок или родинок. В процессе кожа травмируется, что тоже повышает риск появления гиперпигментации. Еще летом дерма хуже заживает. Это может стать причиной возникновения некрасивого рубца.

Также не рекомендуется делать химические пилинги. Едкий состав воздействует на кожу и делает ее более чувствительной. После таких манипуляций лучше избегать попадания на лицо ультрафиолетовых лучей.

Ранее специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) назвали самые полезные для человека злаки. По словам экспертов, дневной рацион должен на 40% состоять из круп.