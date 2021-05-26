Специалисты ВОЗ назвали самые полезные злаки

Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) назвали самые полезные для человека злаки, написало РИА «Новости».

По словам экспертов, дневной рацион должен на 40% состоять из злаков. Очень положительно влияет на здоровье гречка. Она содержит медленные углеводы и антиоксиданты. Употребление этой каши может замедлять процессы старения организма и выводить лишний холестерин, сообщил сайт «Политика сегодня».

Помимо прочего, важно включить в рацион бурый рис. Эта крупа в ежедневном меню оказывает защитный эффект на кожу и сохраняет здоровье слизистых. Еще в список включили овсянку, в которой есть полезные витамины и микроэлементы. Она улучшает состояние волос и снижает уровень сахара в крови.

Много полезных веществ находится и в кукурузе. Крупа благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт.

Ранее специалисты рассказали о четырех продуктах для здорового завтрака, которые продлевают жизнь и улучшают состояние организма. Эксперты советуют добавить в рацион вкусные, полезные овощи и фрукты.