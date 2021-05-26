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    26 мая 2021, 21:38

    Специалисты ВОЗ назвали самые полезные злаки

    Полина Петрова

    Специалисты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) назвали самые полезные для человека злаки, написало РИА «Новости».

    Специалисты ВОЗ назвали самые полезные злаки

    По словам экспертов, дневной рацион должен на 40% состоять из злаков. Очень положительно влияет на здоровье гречка. Она содержит медленные углеводы и антиоксиданты. Употребление этой каши может замедлять процессы старения организма и выводить лишний холестерин, сообщил сайт «Политика сегодня».

    Помимо прочего, важно включить в рацион бурый рис. Эта крупа в ежедневном меню оказывает защитный эффект на кожу и сохраняет здоровье слизистых. Еще в список включили овсянку, в которой есть полезные витамины и микроэлементы. Она улучшает состояние волос и снижает уровень сахара в крови.

    Много полезных веществ находится и в кукурузе. Крупа благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт.

    Ранее специалисты рассказали о четырех продуктах для здорового завтрака, которые продлевают жизнь и улучшают состояние организма. Эксперты советуют добавить в рацион вкусные, полезные овощи и фрукты.