«Корониалы». Врачи придумали название поколению зачатых в пандемиию детей

Врачи Санкт-Петербурга придумали название для поколения детей, которое будет зачато во время карантина из-за пандемии коронавируса. Они назвали их корониалами, по аналогии с миллениалами, поколением, родившимся в 1980–2000 годах.

Об этом Nation News рассказал руководитель пресс-службы Фрунзенского района Петербурга Михаил Калинин.

«Даже придумали уже термин корониалы — это дети которых зачали во время карантинных мероприятий», — пояснил Калинин. Он добавил, что система здравоохранения Петербурга исправно функционирует, и женщины могут спокойно беременеть.

Эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев напротив, посоветовал россиянкам не планировать пока беременность. Он подчеркнул, что пока неизвестно, как коронавирус может повлиять на деторождение.