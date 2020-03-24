Женщинам посоветовали не планировать беременность из-за коронавируса

Женщинам посоветовали пока не планировать беременность — неизвестно, как коронавирус может повлиять на деторождение. Ученые подчеркнули, что пока не обладают точными данными.

Такой совет дал эксперт по борьбе с особо опасными инфекциями, советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что определенных данных о том, какое влияние коронавирус может оказывать на деторождение, еще нет — слишком мало информации.

Пока ориентировочные, что… на ранних стадиях советуют, даже есть такие советы, что все-таки как-то остерегаться, может быть, не беременеть, может, прерывание беременности Виктор Малеев.

Он отметил, что на поздних сроках речь идет только о том, что женщине будет трудно справиться и с беременностью, и с развивающейся пневмонией. Малеев подчеркнул, что пока зафиксировали всего несколько таких случаев в Китае, но в результате все кончилось хорошо.

Кроме того, ученый предположил, что коронавирус может влиять на зачатие и семенные железы мужчин — Малеев упомянул о том, что медики располагают такими сведениями.

Вспышку нового типа коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ее пандемией. По последней информации, во всем мире вирусом заразились более 330 тысяч человек — свыше 14,5 тысячи заболевших скончались.