Коронавирусом за сутки заразились больше россиян, чем выздоровели

В России за сутки коронавирус обнаружили у 26 301 человек. Эта цифра не сильно изменилась по сравнению с пятницей — число уменьшилось на 738 человек. Выздоровели за это время — 18 897 пациентов, умерли — 447 — почти на 17% меньше, чем вчера.

Информация об этом появилась на сайте оперштаба. Всего за время пандемии в стране заразились 3 212 637 человек, выписались из больниц — 2 599 035 россиян, скончались — 58 002. Также медики сделали 91,5 миллиона тестов на выявление нового вируса.

Москва по-прежнему стоит на первом месте по количеству зараженных. За минувшие сутки в городе вирус нашли у 5 452 жителей, выздоровели гораздо больше — 6 107 пациентов, умерли — 76 человек.

Следом идет Санкт-Петербург, где коронавирус нашли у 3 742 горожан, за сутки по сравнению с заразившимися выздоровели совсем немного пациентов — 945 человек, умерли — 76.

Замыкает тройку Московская область. В регионе заразились 1 564 горожан, справились с болезнью — 1 155 и 14 человек умерли.

По данным оперштаба на 2 января в Чукотском автономном округе за сутки нет ни одного заразившегося. А в Ненецком автономном округе коронавирус нашли всего у семи человек.