Коронавирусом за сутки в РФ заразились 19,5 тысяч человек

В России медики за сутки выявили 19 492 зараженных коронавирусом. За это время из больниц выписались 19 411 человек, погибли — 799. Данные об этом опубликовал оперштаб.

За все время пандемии в России заразился 6 863 541 человек, смогли побороть болезнь 6 131 446 пациентов, скончались — 180 840. Врачи сделали более 177,6 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус.

В Москве за это время коронавирус выявили у 1498 жителей, выписались из больниц гораздо больше — 2040 человек, умерли 55 пациентов.

В Санкт-Петербурге зараженных коронавирусом стало больше на 1406 человек, за сутки выздоровели 1378 пациентов, погибли — 36. В Московской области у еще 849 человек ПЦР-тест показал положительный результат, за минувшие сутки из больниц выписались 1456 пациентов, погибли — 20. В Ненецком автономном округе заболели 14 человек, в Чукотском автономном округе — 15.

В ВОЗ ранее рассказали, что новые штаммы коронавируса пока не представляют опасности для детей.