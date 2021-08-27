Новые штаммы коронавируса пока не предоставляют опасности для детей. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«На данный момент мы не можем сказать, что ситуация тревожная. Если будут какие-то изменения, конечно, мы сообщим всем странам, экспертам. Да, мы видим больше заболевших детей, но не такую ситуацию, что вирус специально распространяется на детей», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Вуйнович, дети имеют больше рисков заразиться в связи с ослаблением введенных ранее ограничений. Кроме того, вирус распространяется на неиммунизированных, добавила эксперт.

Ранее ученые из Санкт-Петербурга провели исследование и выяснили, что российская вакцина «Спутник V» показала свою эффективность в защите от тяжелых форм ковида и «дельта»-штамма коронавируса. Прививка на 81% снижает риск госпитализации и в 76% случаев предотвращает серьезное поражение легких. Авторы исследования добавили, что эффективность вакцины против любых симптоматических проявлений коронавируса составила около 50%.