Стало известно о втором пути попадания коронавируса в легкие
Специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян вместе с коллегами из Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями опубликовали свои выводы в Cell Research.
Авторы научного труда подтвердили очевидную роль ACE2 как рецептора для коронавируса, однако указали на низкую экспрессию белка в дыхательных путях. Оказалось, что его активность выше в почках и органах пищеварения.
Внимание ученых привлек мембранный белок AXL. Он связан с передачей сигналов от соединительных тканей в цитоплазму, то есть во внутреннюю среду клетки. Белок ответственен за регуляцию многих физиологических процессов, среди которых — выживание клеток и иммунные ответы.
Проведенные китайскими специалистами эксперименты показали, что при отключении рецепторов количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека значительно уменьшалось.
Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский пояснил газете «Известия», что и рецепторы ACE2 и AXL «способствуют проникновению вируса внутрь клетки». Однако AXL более активен в клетках легких и бронхов.
«Его активность коррелирует со степенью поражения клеток коронавирусом, и, возможно, он является основными „входными воротами“ для вируса», — заметил специалист.