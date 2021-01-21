Стало известно о втором пути попадания коронавируса в легкие

Китайские ученые выяснили, что SARS-СоV-2 может попадать в легочные и бронхиальные клетки двумя путями. Коронавирус использует для «входа» не только белок ACE2, но и фермент AXL.

Специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян вместе с коллегами из Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями опубликовали свои выводы в Cell Research.

Авторы научного труда подтвердили очевидную роль ACE2 как рецептора для коронавируса, однако указали на низкую экспрессию белка в дыхательных путях. Оказалось, что его активность выше в почках и органах пищеварения.

Внимание ученых привлек мембранный белок AXL. Он связан с передачей сигналов от соединительных тканей в цитоплазму, то есть во внутреннюю среду клетки. Белок ответственен за регуляцию многих физиологических процессов, среди которых — выживание клеток и иммунные ответы.

Проведенные китайскими специалистами эксперименты показали, что при отключении рецепторов количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека значительно уменьшалось.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский пояснил газете «Известия», что и рецепторы ACE2 и AXL «способствуют проникновению вируса внутрь клетки». Однако AXL более активен в клетках легких и бронхов.

«Его активность коррелирует со степенью поражения клеток коронавирусом, и, возможно, он является основными „входными воротами“ для вируса», — заметил специалист.