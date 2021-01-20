Врач: коронавирус станет сезонным, как грипп

По его словам, инфекция уже становится слабее, потому что появляются одинаковые мутации в разных точках планеты.

«Одинаковые мутации в разных странах говорят о небольших запасах мутационных случайных приспособлений у короновируса. Это косвенно свидетельствует, что он почти выдохся и следующие 2-3 волны будут полегче», — рассказал врач.

Также он добавил, что в дальнейшем коронавирус станет сезонной инфекцией, как, например, вирус гриппа. Нурисламов уточнил, что болеть им будут не в холода, а во влажную погоду. Летом не будет никаких эпидемий, а весной и осенью будут распространяться коронавирус, риновирусы и аденовирусы. Зимой — грипп и аденовирусы.

«Если ковид сильно вытеснит грипп, то вернется какое-то другое заболевание. Мы живем в экосфере человека, вирусов и бактерий. И невозможно в эту среду внедриться новому вирусу, не вытеснив что-то другое», — уточнил Нурисламов.