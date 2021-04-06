Новые штаммы, не похожие на британскую, бразильскую и южноафриканскую мутации, выявлены на территории России. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что пока нет оснований называть какой-то из них российским. Эпидемическую значимость новых штаммов оценивать до проведения исследований она отказалась.

При этом Попова сообщила газете «Известия», что пока оснований для опасений из-за новых штаммов нет. Она также объяснила, почему не готова назвать какую-либо из новых мутаций российской.

«Если говорить о том же британском варианте, то он был описан еще в сентябре прошедшего года, а название „британский“ получил в конце 2020-го. И скорее по политическим, чем по медицинским причинам. Я не вижу особого смысла в том, чтобы каждой мутации давать собственное имя», — сказала глава Роспотребнадзора.

Анна Попова уточнила, что сейчас в стране выявлен 81 случай британского и шесть южноафриканских штаммов. Она подчеркнула, что для прекращения распространения заболевания лучше оставаться в родной стране.

Румынские ученые сообщили, что выделили мутацию коронавируса, которая уменьшает эффективность вакцин и проявляет к ним большую устойчивость. Эта особенность, в том числе, обнаружена у британского штамма SARS-CoV-2. Результаты исследования будут перепроверены.