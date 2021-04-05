Снижающий эффективность вакцин штамм нашли в Румынии

У коронавируса появилась мутация, которая снижает эффективность вакцин. Ее обнаружили в том числе у британского штамма SARS-CoV-2. Ученые занялись проверкой полученных данных.

О проблеме заявили в Университете имени Штефана чел Маре в румынском городе Сучава. Сделанные выводы вуз опубликовал на своем сайте, напомнив о «трех вызывающих беспокойство» британском, южноафриканском и бразильском штаммах. Еще один отметила в феврале Служба общественного здравоохранения Англии.

«Новый вид вируса (линия B.1.1.7 + E484K, название VOC202102/02), мутация E484K представляет большую устойчивость к созданным вакцинами антителам, что снижает эффективность вакцин», — заметили специалисты.

Они взяли пробы анализов у 91 пациента в пяти румынских уездах. Из них выявили 88 случаев британского штамма и одно заражение B.1.1.7 + E484K.

Университетские ученые договорились о сотрудничестве с больницами семи уездов, чтобы проверить анализы. В вузе намерены наладить взаимодействие и с другими медицинскими учреждениями Румынии. Это поможет сформировать объективную картину штаммов, которые есть в стране.