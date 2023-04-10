Здоровье 10 апреля 2023, 12:30 Коронавирус в России эволюционировал Академик Горелов: в России циркулируют 611 геновариантов «омикрона» РИА «Новости»

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В России насчитали 611 геновариантов «омикрона». Коронавирус продолжил эволюционировать, и ближайшим летом этот процесс не остановится. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов сказал об этом на конгрессе «Человек и лекарство», сообщил ТАСС.

«На территории Российской Федерации циркулируют 611 геновариантов „омикрона“. Процесс модификации и эволюции вируса продолжается. И понятно, что этим летом мы с вами не поставим точку», — предупредил он.

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За прошедшие сутки в России выявили 6622 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровел 6981 пациент. Госпитализировали 467 человек, погибли 34.

Американские ученые выявили первые два случая рождения детей с повреждением мозга из-за COVID-19. Их матери переболели во время беременности, сообщили «Известия». В Университете Майами выяснили, что SARS-CoV-2 проник в плод через плаценту.