Здоровье 10 апреля 2023, 12:18 Почти семь тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки Оперштаб: за сутки в России выявили 6622 новых случая COVID-19 РИА «Новости»

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За последние 24 часа в России выявили 6622 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

В больницы поступили 467 человек, на 22,4% меньше по сравнению с 9 апреля. Полностью вылечился 6981 пациент, что на 4,5% меньше, чем сутками ранее. Также врачи подтвердили 34 смертельных исхода.

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Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения страны составил 5,1 и снизился, в сравнении с предыдущей, на 5,6%.

Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 39,5 и снизился, в сравнении с предыдущей, на 16,1%.

Медики зафиксировали увеличение заболеваемости инфекцией в 16 субъектах России, в том числе в четырех регионах выше, чем в среднем по стране.

В Подмосковье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии провели 24 836 218 тестов без учета ПЦР.