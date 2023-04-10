10 апреля 2023, 12:18
Почти семь тысяч новых случаев ковида выявили в России за сутки
Оперштаб: за сутки в России выявили 6622 новых случая COVID-19
За последние 24 часа в России выявили 6622 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
В больницы поступили 467 человек, на 22,4% меньше по сравнению с 9 апреля. Полностью вылечился 6981 пациент, что на 4,5% меньше, чем сутками ранее. Также врачи подтвердили 34 смертельных исхода.
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Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения страны составил 5,1 и снизился, в сравнении с предыдущей, на 5,6%.
Показатель заболеваемости ковидом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 39,5 и снизился, в сравнении с предыдущей, на 16,1%.
Медики зафиксировали увеличение заболеваемости инфекцией в 16 субъектах России, в том числе в четырех регионах выше, чем в среднем по стране.
В Подмосковье, по данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала пандемии провели 24 836 218 тестов без учета ПЦР.
Коронавирус в России и в мире
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