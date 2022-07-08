Названы возможные сроки прихода новой волны коронавируса в Россию

В Россию может прийти новая волна COVID-19. Спрогнозировать сроки подъема заболеваемости сложно, но, судя по ситуации в Европе и США, нельзя исключать, что это произойдет в конце августа — сентябре. Об этом заявил «360» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

«Было ожидаемо, что будет еще одна волна. После того, как в начале года прошла большая волна "омикрона", сформировался довольно сильный коллективный иммунитет, но потихонечку он ослабевает. И вот сейчас уже он достигает такого критического уровня, когда может следующая волна начаться. Но это опять же прогноз такой очень предварительный», — сказал специалист.

По словам Чумакова, если посмотреть на ситуацию в Европе и США, можно увидеть, что сейчас там наблюдается подъем заболеваемости. Обычно волна коронавируса доходит к России после Европы с интервалом примерно два месяца, пояснил профессор.

«Поэтому прогнозируется, что к нам это придет тоже где-то в конце августа, сентябре. Но опять же это прикидка. Эта волна вряд ли будет очень большой и сопровождаться какими-то серьезными случаями», — подчеркнул собеседник «360».

Чумаков обратил внимание, что никакого локдауна не ожидается, потому что его объявляют, когда перегружена медицинская система, в России она рассчитана на очень большое количество коек, поэтому перегрузки не случится.

«Поэтому все пройдет более-менее незаметно, но люди будут болеть. В целом не очень тяжело, как при обычном сезонном заболевании. Уже переболевшие, если и будут заражаться, они будут, скорее всего бессимптомно переносить ковид, но если и будут замечать что-то, то это будет легкое такое недомогание простудное», — сказал Чумаков.

Эксперт напомнил, что вакцинирование дает защиту от тяжелого течения болезни, хотя и не может на 100% предотвратить риск заражения.

«По крайней мере на фоне приобретенного иммунитета это переносится легко. Поэтому особого беспокойства это (новая волна — прим. ред.) не вызывает», — заключил он.