Россиянам рассказали, можно ли подцепить коронавирус при купании

Коронавирус не передается через воду, поэтому летом можно купаться и не бояться заразиться. Об этом заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — процитировал Лебедева ТАСС.

По словам ведущего эксперта, открытые водоемы не могут считаться источником передачи вируса. Специалисты Роспотребнадзора уже проверили воду на наличие инфекции. Во время исследования не выявили ни одного положительного образца.

При этом Лебедев предупредил, что отдых на пляже может быть опасным из-за большого количества людей. Он напомнил о необходимости соблюдения социальной дистанции. На пляже находиться в маске необязательно, но в помещениях стоит надевать средство индивидуальной защиты. Также нужно помнить о чистоте рук и пользоваться антисептиком.

Ранее о правилах поведения в жару рассказал бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В первую очередь он посоветовал соблюдать водный баланс и проводить меньше времени на солнце.