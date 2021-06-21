Онищенко дал советы по выживанию в жару

Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы, рассказал, как лучше себя вести в жару, чтобы не навредить здоровью. Об этом написал Life.

В первую очередь, следует меньше бывать на солнце, соблюдать водный баланс и есть пищу, которая легко переваривается.

«Как можно меньше надо быть на солнцепеке и обязательно носить головной убор. Надо строго соблюдать питьевой режим, потому что человек много потеет, жидкость выходит и кровь сгущается. Следующее: питаться пищей нежирной и не животного, а растительного происхождения, различными маслами. Такая еда легко усваивается, и нагрузка меньше», — сказал Онищенко.

Также депутат поддержал идею сокращенного рабочего дня и напомнил об опасности эпидемии.

«Работодателям, заботясь о своих сотрудниках, следует не держать их на работе, а можно перейти на сокращенный рабочий день. Можно разрывать рабочий день: в утренние часы и вечерние. Конечно же, особенно учитывая, что сейчас коронавирусная проблема во многих регионах, меньше надо пребывать в местах скопления людей, особенно в душных помещениях», — заключил он.