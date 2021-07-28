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    28 июля 2021, 17:33

    Коронавирус пока не передавался человеку от животных

    Александр Блинов

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса человеку от животного до сих пор нет. Об этом она сообщила на конференции в рамках кампании «Разберемся в вакцинах вместе», сообщил ТАСС.

    Коронавирус пока не передавался человеку от животных

    «Описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», — сказала главный санитарный врач РФ.

    При этом сам человек может заразить коронавирусом животных, как сообщила ранее в апреле представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она рассказывала, что вирус от человека могут подхватить норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

    Международная группа ученых ранее провела исследование на предмет восприимчивости разных животных к коронавирусу. Они провели опыты на собаках, свиньях, кроликах, козах, ламах, летучих мышах, макаках, хорьках, коровах, кошках и верблюдах. Результаты показали, что к вирусу наиболее восприимчивы кошки и обезьяны.

    А китайские ученые в июне выявили у летучих мышей более 20 новых коронавируса.