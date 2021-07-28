Коронавирус пока не передавался человеку от животных

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что описанных случаев передачи коронавируса человеку от животного до сих пор нет. Об этом она сообщила на конференции в рамках кампании «Разберемся в вакцинах вместе», сообщил ТАСС.

«Описанных случаев передачи болезни от животных человеку нет», — сказала главный санитарный врач РФ.

При этом сам человек может заразить коронавирусом животных, как сообщила ранее в апреле представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Она рассказывала, что вирус от человека могут подхватить норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки.

Международная группа ученых ранее провела исследование на предмет восприимчивости разных животных к коронавирусу. Они провели опыты на собаках, свиньях, кроликах, козах, ламах, летучих мышах, макаках, хорьках, коровах, кошках и верблюдах. Результаты показали, что к вирусу наиболее восприимчивы кошки и обезьяны.

А китайские ученые в июне выявили у летучих мышей более 20 новых коронавируса.